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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" موضوع مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع والثلاثين

الاوقاف
الاوقاف

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع والثلاثين تحت عنوان : ” الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة” في الفترة من (9 – 10) سبتمبر 2023م.

وتوجه وزير الأوقاف بالشكر الجزيل للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تفضله بالموافقة على إقامة المؤتمر، متمنيًا أن تشكل أعمال هذا المؤتمر وبحوثه نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية، وحسن استخدام الفضاء الإلكتروني في مجال نشر القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية الراقية النبيلة، والإسهام في تحقيق السلام الإنساني والعالمي، ونشر روح التسامح وفقه العيش المشترك.

مؤكدًا على الوزارة من الآن للإعداد الجيد للمؤتمر من خلال ورش عمل متخصصة، تعد بمثابة التحضير الجيد لأعمال المؤتمر، وجار تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة لوضع استراتيجية متكاملة لتعامل الوزارة مع الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، وحسن توظيفها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المتطرفة.
ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :
1-  الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3-  الفتوى الإلكترونية.
4-  التحفيظ والتدريس عن بعد.
5-  الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6-  الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

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