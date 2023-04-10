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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وإيران| تفاصيل

السعودية وإيران
السعودية وإيران

أعلن على رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة، الأحد، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وإيران، وفقا لوكالة فارس الإيرانية. 

 

وقال عنايتي، إنه بناء على اتفاقية النقل الجوي بين طهران والرياض تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين البلدين.

 

وأضاف عنايتي في تصريحات له، أن وفدا إيرانيا في وزارة الخارجية أنهى استعدادته واتخذ إجراءاته التنفيذية للتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أنه تم إجراء مشاورات أولية مع السعودية، وأن الوفد الإيراني سيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سيستقر في جدة والآخر في الرياض وستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

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السعودية ايران وزير الخارجية الإيراني على رضا عنياتي مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة الرياض

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