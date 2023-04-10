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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد برونزية كأس العالم.. عبد العزيز محيلبة يحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي للرماية

صدى البلد

 


احتل عبد العزيز محيلبة لاعب منتخب مصر للرماية المركز الخامس في التصنيف العالمي لمنافسات "التراب" برصيد 2404 نقاط.

وجاء ذلك بعدما توج مؤخرًا بالميدالية البرونزية في كأس العالم التي أقيمت بقبرص، عقب تحقيق 120 طبقًا من أصل 125.

وتصدر التصنيف العالمي لمنافسات التراب، البريطاني ماتيو كوارد برصيد 4242 نقطة.

ويعد عبد العزيز محيلبة هو الشقيق الأكبر لـ عزمي محيلبة الذي يتصدر حاليًا التصنيف العالمي في منافسات الأسكيت برصيد 3950 نقطة.

وشارك عزمي محيلبة الشهر الماضي في كأس العالم بقطر، واحتل المركز الرابع بعد تحقيق 19 طبقا من أصل 20 في النهائي.

الجدير بالذكر أن محيلبة حسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستقام في عام 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد صعوده إلى نهائي بطولة العالم بكرواتيا في العام الماضي، والذي أحرز بها الميدالية الذهبية.

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