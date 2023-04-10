الأهلي والزمالك يقتربان من التأهل لنهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة

اقتربا الأهلي والزمالك من التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر للسيدات للكرة الطائرة، بعدما حققا الفوز أمام وادي دجلة والصيد على الترتيب في الجولة الأولى من الدور نصف النهائي.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة حقق الزمالك الفوز على الصيد؛ ليتقدم القطبين بنتيجة 1–0 في سلسلة الدور نصف النهائي لكأس مصر.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام البيست أوف 3، أي أن الفريق الفائز في مباراتين يتأهل للدور النهائي، وفي حالة التعادل يلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثانية من الدور نصف النهائي اليوم الإثنين، حيث يواجه وادي دجلة نظيره الأهلي في التاسعة مساءً، ويلتقي الصيد مع الزمالك في الحادية عشر مساءً.

وتستضيف صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة.