أتمني تطبيق القوانين.. هالة سرحان تعلق علي وفاة واقعة كلب الشيخ زايد

علقت الإعلامية هالة سرحان، علي وفاة مدير البنك الذي عقره كلب المذيعة أميرة شنب بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، حيث توفي متأثرا بإصابته.

وكتبت هالة سرحان عبر “تويتر”: “الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته هذا الأب الشاب راح ضحية الكلب ال بيتبول المتوحش الذي افترسه وقطعه اربا ورقد في العناية المركزة اسبوعين للأسف الشديد توفي صاحب الواقعة الشهيرة في بيفرلي هيلز الكمبوند الشهير وهو كلب الجارة الذي هاجم الفقيد وعضه وتسبب في موته اتمني ان تطبق القوانين”.

وفاة ضحية كلب الشيخ زايد

وكان المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ، أمر بحبسِ متهمٍ مسئولٍ عن كلب بمدينة الشيخِ زايدٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ في إصابةِ جارِهِ بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الـ كلب دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، مَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ.

ووقفتِ النيابةُ العامةُ مِن أقوالِ الشهودِ على سَبْقِ تعدِّي الـ كلب بعقْرِ المجنيِّ عليه وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، دونَ تحريرِهِما محضرًا بذلكَ، وأنه دائمُ التعدِّي على الجيرانِ بالشارعِ لاستطاعتِهِ القفزَ من أعلى سورِ حديقَةِ مسكنِ المتهمِ.

وباستجوابِ النيابةِ العامةِ للمتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ أشار إلى أنَّ سببَ هجومِ الـ كلب على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الـ كلب بالهجومِ.

وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الـ كلب للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.