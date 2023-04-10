عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أتمني تطبيق القوانين.. هالة سرحان تعلق علي وفاة واقعة كلب الشيخ زايد

صدى البلد

علقت الإعلامية هالة سرحان، علي وفاة مدير البنك الذي عقره كلب المذيعة أميرة شنب بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، حيث توفي متأثرا بإصابته.

وكتبت هالة سرحان عبر “تويتر”: “الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته هذا الأب الشاب راح ضحية الكلب ال بيتبول المتوحش الذي افترسه وقطعه اربا ورقد في العناية المركزة اسبوعين للأسف الشديد توفي صاحب الواقعة الشهيرة في بيفرلي هيلز الكمبوند الشهير وهو كلب الجارة الذي هاجم الفقيد وعضه وتسبب في موته اتمني ان تطبق القوانين”.

وفاة ضحية كلب الشيخ زايد

وكان المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ، أمر بحبسِ متهمٍ مسئولٍ عن كلب بمدينة الشيخِ زايدٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ في إصابةِ جارِهِ بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الـ كلب دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، مَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ. 

ووقفتِ النيابةُ العامةُ مِن أقوالِ الشهودِ على سَبْقِ تعدِّي الـ كلب بعقْرِ المجنيِّ عليه وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، دونَ تحريرِهِما محضرًا بذلكَ، وأنه دائمُ التعدِّي على الجيرانِ بالشارعِ لاستطاعتِهِ القفزَ من أعلى سورِ حديقَةِ مسكنِ المتهمِ.

وباستجوابِ النيابةِ العامةِ للمتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ أشار إلى أنَّ سببَ هجومِ الـ كلب على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الـ كلب بالهجومِ.

وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الـ كلب للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.

أميرة شنب كلب اميرة شنب الشيخ زايد وفاة ضحية كلب الشيخ زايد ضحية كلب الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

قرار عاجل في السعودية بشأن الحضور الطلاب المدارس| تفاصيل

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

إضاءة معالم مصر احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية.. شاهد

مؤسسة أبو العينين الخيرية تتوج بلقب بطولة العبور.. فيديو وصور

مانشستر سيتي يبدي إعجابه بمسلسل بابا المجال بهذه الطريقة.. ومصطفى شعبان يعلق

كهربا يحتفل بعيد ميلاد أيمن أشرف.. شاهد

طارق السيد عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي:فوز مهم والأداء مش أحسن حاجة

الناس الحلوة ولاد الأصول.. أمير كرارة: حد يعزمني علي الفطار في المطرية

مع السلامة يا بطلة.. لينا شاكر تنعى شيرين الطحان بكلمات مؤثرة.. شاهد

تعليق مثير من وزير الرياضة السابق بشأن حكام نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

البنوك والبورصة 4 أيام إجازة.. اعرف السبب

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء النبي في صلاة الفجر .. داوم عليها كل يوم خلال رمضان

دعاء ليلة 19 من شهر رمضان لكل مهموم.. 23 كلمة تجعل لك فرجا ومخرجا

قرار عاجل في السعودية بشأن الحضور الطلاب المدارس| تفاصيل

5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

أمينة شلباية تكشف عن سر الحفاظ على الشعر والبشرة في رمضان

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ