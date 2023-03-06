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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة من العيار الثقيل| نقيب البيطريين السابق يكشف المسئول عن واقعة كلب البيتبول

البيتبول
البيتبول

علق الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق، على واقعة عقر  كلب البيتبول الشرس لأحد المواطنين في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

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وأكد الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المسئولة عن الواقعة"، موضحا: "الكلب البيتبول ليس حيوانا أليفا وأنه يشبه الأسد في شراسته ولا يمكن ترويضه".

 

وقال: "الطب البيطري في مصر في حاجات كتير غلط.. فيه فصائل كتير من الحيوانات البرية مينغفش تتربي في البيوت وموجودة بكثافة في البيوت"، متسائلا  عما إذا كانت الهيئة تضع شروطا وتنفذ قرارات لتأمين سلامة المواطن من حيوان لا يجب اقتناؤه في المنزل.

 

المسؤول عن اللي حصل الطب البيطري

 

وأشار الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق،: "لا يوجد قانون منظم لوجود مثل هذه الكلاب في مصر"، مضيفا: "المسؤول عن اللي حصل الطب البيطري مش الراجل اللي اشترى الكلب".

 

وأوضح الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق،: "أنا دكتور بيطري مقدرش أقرب من البيتبول بسهولة"، لافتا: "فيه سلالات كلاب المفروض متدخلش مصر ولو دخلت متكنش في البيوت".

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