دخل في غيبوبة.. زوجة ضحية عضة كلب البيتبول تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت إيمان عبد المحسن، زوجة المواطن الذي تعرض لهجوم كلب بيتبول، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن زوجها كان عائدا من العمل ومعه طلبات للمنزل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن زوجها توجه للشقة الموجود بها الكلب ليطلب منهم ربط الكلب حتى لا يثار من رائحة اللحوم، مضيفة: "أول ما زوجي خبط على الشقة وفتحوا الباب الكلب هجم عليه وبشكل مدروس، وعضه في إيده اليمين".

وتابعت: "ابني حاول يساعد والده عشان يبعد الكلب عنه ولا يعرف، إلى أن دخل شقة أميرة شنب ليطلب المساعدة وابنها خرج يفك الكلب".

ولفتت إلى أنه تم نقل زوجها إلى مستشفى زايد العام للحصول على التطعيم ثم توجهوا إلى مستشفى دار الفؤاد، ولكن المستشفى قررت تأجيل العملية لليوم التالي.