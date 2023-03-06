نشرة الحوادث| تفاصيل مروعة في تمزيق كلب مذيعة شهيرة لجسد مدير بنك بالشيخ زايد والنائب العام يصدر قرار عاجل

نشر قسم الحوادث عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي:



الحبس عاما للمتهمة في حادث مصرع البطل الأولمبي للتايكوندو بالغردقة

أصدرت محكمة جنح البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، أمس الأحد، حكمها بالحبس سنة مع الشغل المتهمة فى حادث مصرع اللاعب إبراهيم أحمد عبد الجليل، البطل الأولمبي في لعبة التايكوندو بعد أن دهسته سيارة بطريق الحجاز.



فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

مقطع فيديو مدته ١٤٠ ثانية أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لشخص يدعي أنه صاحب محلات "بحة" الشهيرة في السيدة زينب مؤكدا أن الوجبات التي يتم بيعها للزبائن خاصة الأكلات الشهيرة بالحلويات.

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

أمرَ المستشار حمادة الصاوي النائبُ العامُّ بحبسِ متهمٍ مسئولٍ عن كلبٍ بمدينةِ الشيخِ زايدٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِه.



شرس.. تفاصيل مروعة في تمزيق كلب مذيعة شهيرة لجسد مدير بنك بالشيخ زايد.. صور

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في عقر كلب تمتلكه مذيعة شهيرة لمدير بنك في كومبوند بيفرلي هيلز وإصابته بإصابات خطرة أدت لدخوله في غيبوبة منذ أسبوع.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه محمد محب الماوي مدير بنك

