لغز فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

مقطع فيديو مدته ١٤٠ ثانية أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لشخص يدعي أنه صاحب محلات "بحة" الشهيرة في السيدة زينب مؤكدا أن الوجبات التي يتم بيعها للزبائن خاصة الأكلات الشهيرة بالحلويات أو السمين" عبارة عن اجزاء مستخرجة من أجساد الحمير مثل "الفشة والكرشة والممبار"

وقال خلال الفيديو أن سعر الممبار في الوقت الحالي ارتفع بشكل ملحوظ الأمر الذي يدفع أصحاب المطاعم إلى شراء ممبار الحمير، من أجل تغطية تكلفة الصناعة من أجر العاملين وغيرها.

وادعى ناشرو الفيديو ان ذلك الشخص هو الحاج ميمي صاحب مطعم بحة الشهير الذي تحدث عن غش الكثير من أصحاب المحلات في بيع لحوم الحمير وما يسميه المصريون حلويات المدبح أو السمين كأطباق شهية يقبل عليها الكثير من الناس.

وبعد تداول فيديو بحة السيدة زينب بشكل موسع تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو مدعي ومنتحل شخصية مالك محلات بحة الناصرية،

ورد عليه صاحب مطاعم بحة الحقيقي، الحاج حسن بحه، في تصريحات صحفية، وقال أن كل ما جاء في المقطع غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة، فالشخص الذي ظهر به لا علاقة له بالمحلات، مؤكداً أنه لا علاقة له بالفيديو المتداول، وأضاف أنه تم التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت يتهم فيه الشخص الذي ظهر في الفيديو بأنه يروج محتوى يسيء إلى المطاعم والتشكيك فيها، وتم بالفعل القبض على المتهم بالترويج ونشر المقطع المصور.

ومن جانبها رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص ببيع لحوم "دواب" داخل أحد المطاعم.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالمقطع والقائم على تصويره وتبين أنهما بائع متجول ، ونجار تم ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتمثيل المقطع بقصد تحقيق الشهرة والربح المادى نظير زيادة نسب المشاهدة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأدلى صاحب فيديو بيع حلويات الحمير كطعام للمواطنين باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، حيث قرر أنه كان هدفه الأول زيادة نسبة المشاهدة والمتابعين وتحقيق أرباح من ذلك الفيديو ، وهو ما أشار إليه مصور الفيديو بتأييد تلك الأقوال.