عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البشر سيعيشون للأبد.. ما القصة؟

صدى البلد

العيش لفترة طويلة أو البقاء بشكل أبدي على ظهر الدنيا، تعتبر من المستحيلات ولكن يسعى العلم على تحقيق ذلك بطرق مختلفة.

في الأسبوع الماضي، قال مهندس سابق في جوجل إنه يعتقد أن البشر سيحققون الخلود في غضون السنوات الثماني المقبلة.

txt

اصحاب مزاج.. خصلات شعر من البشر الأوائل تكشف أسرار صادمة

txt

ينحني ليقبل قدمها .. موقف مؤثر بين شاب وأمه أمام الكعبة|فيديو


 

يعتقد "راي كورزويل" أن التقدم في التكنولوجيا سيؤدي بسرعة إلى "نانوبوتس" وهي معكوسة العمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

فعلى الرغم من أنه يبدو بعيد المنال، إلا أن العلماء يبحثون منذ سنوات عن طرق يمكننا من خلالها تجديد خلايانا، أو تحميل عقولنا على جهاز كمبيوتر.


 

تم وضع نظرية لفكرة تحميل عقلك على جهاز كمبيوتر لسنوات عديدة حتى الآن، لكنها ظلت في الغالب أشياء الخيال العلمي.


 

تحاول Nectome، وهي شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة، تغيير ذلك من خلال ابتكار طريقة للحفاظ على الدماغ البشري حتى يمكن تحميل ذكرياته على السحابة.


 

txt

من تحت رأس العروسة.. هدية تنهي حياة العريس وشقيقه بالهند

txt

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

اكتشفت الشركة طريقة للحفاظ على الدماغ البشري بتفاصيل مجهرية باستخدام "عملية التحنيط عالية التقنية"، وفقا لمراجعة تكنولوجيامعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.


 

يستخدم محلولا كيميائيا يمكنه الحفاظ على سلامة الجسم لمئات أو آلاف السنين كتمثال للزجاج المجمد.


 

قال روبرت ماكنتاير، المؤسس المشارك لشركة Nectome: "يمكنك التفكير في ما نقوم به كشكل خيالي من التحنيط لا يحافظ فقط علىالتفاصيل الخارجية ولكن على التفاصيل الداخلية".


 

في حديثها إلى العملاء المحتملين، تضع Nectome خدمتها على النحو التالي: "ماذا لو أخبرناك أنه يمكننا دعم عقلك؟"


 

لكن مفتاح القدرة على إعادة إنشاء وعي الشخص ينطوي على الوصول إلى "التواصل" للجهاز.


 

Connectome هو الشبكة المعقدة للاتصالات العصبية في الدماغ، وغالبا ما يشار إليها باسم نظام الأسلاك في الدماغ.


 

اكتشف Nectome، الذي يشار إليه باسم شركة "الحفاظ على دماغك وتحميله"، طريقة لتحنيط connectome أيضا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

قرار عاجل في السعودية بشأن حضور الطلاب إلى المدارس| تفاصيل

موضوعات متعلقة

اصحاب مزاج.. خصلات شعر من البشر الأوائل تكشف أسرار صادمة

ينحني ليقبل قدمها .. موقف مؤثر بين شاب وأمه أمام الكعبة|فيديو

شاب يركع 21 ساعة متواصلة بالشارع أمام مقر عمل حبيبته بالصين..ما القصة؟

من تحت رأس العروسة.. هدية تنهي حياة العريس وشقيقه بالهند

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

خرج ولم يعد.. عداء تفترسه الدببة وتنتزع أحشاءه في إيطاليا

كويكب أضخم من الهرم الأكبر يتجه نحو الأرض.. تفاصيل

صدمة جديدة في سر فيروس كورونا وانتقاله إلى البشر.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك اليوم الاثنين

خرج للعمل وعاد جثة هامدة.. قصة مقتل سائق بعد استدراجه لسرقة سيارته

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

أسعار الحديد و الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 10-4-2023

لو رايح مباراة الأهلي وبيراميدز .. هذه الأشياء محظور دخولها الاستاد .. فيديو

تحت حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ