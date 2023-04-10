البشر سيعيشون للأبد.. ما القصة؟

العيش لفترة طويلة أو البقاء بشكل أبدي على ظهر الدنيا، تعتبر من المستحيلات ولكن يسعى العلم على تحقيق ذلك بطرق مختلفة.

في الأسبوع الماضي، قال مهندس سابق في جوجل إنه يعتقد أن البشر سيحققون الخلود في غضون السنوات الثماني المقبلة.





يعتقد "راي كورزويل" أن التقدم في التكنولوجيا سيؤدي بسرعة إلى "نانوبوتس" وهي معكوسة العمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فعلى الرغم من أنه يبدو بعيد المنال، إلا أن العلماء يبحثون منذ سنوات عن طرق يمكننا من خلالها تجديد خلايانا، أو تحميل عقولنا على جهاز كمبيوتر.





تم وضع نظرية لفكرة تحميل عقلك على جهاز كمبيوتر لسنوات عديدة حتى الآن، لكنها ظلت في الغالب أشياء الخيال العلمي.





تحاول Nectome، وهي شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة، تغيير ذلك من خلال ابتكار طريقة للحفاظ على الدماغ البشري حتى يمكن تحميل ذكرياته على السحابة.





اكتشفت الشركة طريقة للحفاظ على الدماغ البشري بتفاصيل مجهرية باستخدام "عملية التحنيط عالية التقنية"، وفقا لمراجعة تكنولوجيامعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.





يستخدم محلولا كيميائيا يمكنه الحفاظ على سلامة الجسم لمئات أو آلاف السنين كتمثال للزجاج المجمد.





قال روبرت ماكنتاير، المؤسس المشارك لشركة Nectome: "يمكنك التفكير في ما نقوم به كشكل خيالي من التحنيط لا يحافظ فقط علىالتفاصيل الخارجية ولكن على التفاصيل الداخلية".





في حديثها إلى العملاء المحتملين، تضع Nectome خدمتها على النحو التالي: "ماذا لو أخبرناك أنه يمكننا دعم عقلك؟"





لكن مفتاح القدرة على إعادة إنشاء وعي الشخص ينطوي على الوصول إلى "التواصل" للجهاز.





Connectome هو الشبكة المعقدة للاتصالات العصبية في الدماغ، وغالبا ما يشار إليها باسم نظام الأسلاك في الدماغ.





اكتشف Nectome، الذي يشار إليه باسم شركة "الحفاظ على دماغك وتحميله"، طريقة لتحنيط connectome أيضا.