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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كفاية سب وقذف.. "وداد" بطلة مسلسل جعفر العمدة توجه رسالة حادة للمتابعين

جوري بكر
جوري بكر

وجهت الفنانة جوري بكر، والتي تجسد شخصية “وداد” في مسلسل جعفر العمدة، رسالة حادة إلي المتابعين، بسبب تلقيها ألفاظ خارجة ودعوات عن مشاهدها في الحلقات الأخيرة من مسلسل “جعفر العمدة”.

وكتبت جوري بكر عبر “انستجرام”: “فضلا وليس امرا ارجوكم دة تمثيل انا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتايم وحسبي الله ونعمه الوكيل وربنا ينتقم منك وحاجات كتيرة وكأنكم بتدعوه عليا صدقوني الكلام دا بيأذيني نفسيا عيب عيب علشان كدة مش بعمل شير لناس كتير احتراما لأهلي وزوجي من فضلك شكرا”.

وأثار مشهد زواج وداد من شوقي فتح الله قبل انتهاء عدتها، في مسلسل جعفر العمدة، العديد من ردود الأفعال في الشارع المصري، وصب المشاهدون اللعنات على وداد، التي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة "جوري بكر" التي نجحت بجدارة في تجسيد الشخصية المستغلة التي كرهها الجمهور، وحطمت قلب سيد "أحمد فهيم". 

أثارت شخصية وداد التي تقدمها الشابة جوري بكر، في مسلسل جعفر العمدة، مع محمد رمضان، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، بسبب الشخصية التي تلعبها في المسلسل.

ودفع تألق جوري بكر وإجادتها تفاصيل الشخصية، الى إطلاق الجمهور، خاصة السيدات، عليها لقب "حربوءة الدراما"، بسبب الشر الذي تقدمه خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة.

الفنانة جوري بكر جوري بكر وداد مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة

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