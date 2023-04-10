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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسيات شعرية ومحاضرات ثقافية بقصر ثقافة العريش

امسية ثقافية لنادي
امسية ثقافية لنادي الأدب بالعريش


نظم فرع ثقافة شمال سيناء، مجموعة من الامسيات الشعرية والمحاضرات الثقافية، على مسرح قصر ثقافة العريش.  حيث أقيمت  أمسية شعرية بعنوان « عطر الأحباب»،  وأمسية شعرية بعنوان «العودة الى الجذور» ومحاضرة ثقافية بعنوان « شهادات ورؤى» بالمقهى الثقافى، لأدباء شمال سيناء.

وذلك ضمن فعاليات برنامج شهر رمضان الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة شمال سيناء. 

حضر المقهى، الشاعر عبدالله السلايمة ، الشاعر حسونة فتحي، الشاعر محمد ناجى ، الشاعر حاتم عبدالهادى، الشاعر مسعد بدر ، الشاعر د.سمير محسن ، الشاعر عبدالقادر عيد ، رشا الفرجانى، بحضور مدير عام الفرع أشرف المشرحاني, ومشرف نادي الأدب محمد محروس، و مدير القصر إيناس سمير .

 


وقد استكمل قسم الشباب والعمال فعاليات ورشة لوحات سيناوية بقصر ثقافة العريش من خامة الجلد الطبيعى للمدرب شعبان جمعه موجه تربية فنية،  تم تنفيذ لوحة تعبر عن الخيول العربية بالحرق على الجلد.  

كما نظمت إدارة الدراسات والبحوث قسم « القرية » الورشة الرابعة، للكليم السيناوي،  تم بها تعليم الفتيات الجلوس علي ماكيت مصغر للنول الخشبي لمعرفة طريقة مد الخيوط الاساسية في النسيـــــج ، والمدربة: ليلي حسن

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سيناء أمسيات ثقافية شعرية قصر

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