عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| أبقار هائجة تثير الرعب فى شوارع عاصمة عربية ..ما القصة

صدى البلد

لا تزال شحنة الأبقار التي استوردها المغرب من البرازيل، تثير المزيد من الجدل لدى الرأي العام، بعد ظهور عدد منها في شوارع العاصمة الرباط، عقب هروبها من المجازر المخصصة لذبحها.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صوراً ومقاطع فيديو قصيرة، توّثق خروج الأبقار البرازيلية المستوردة إلى الشارع العام، حيث ظهرت وهي تتجوّل بكل حرية بين السيارات والمارّة في شوارع رئيسية مزدحمة وسط مدينة الرباط وفي المساحات الخضراء، وهو ما أثار مخاوف وفزع المواطنين الذين هربوا لتفادي خطورتها، في ظل تساؤلات عن كيفية وصولها إلى هذه الأماكن، وذلك قبل أن تتدخل السلطات المختصة لتوقيفها ونقلها في شاحنات مخصصة لذلك.

وكان المغرب، قام بداية شهر رمضان باستيراد ما يناهز 2800 رأس جاموس برازيلي بهدف تغطية النقص الحاصل في السوق الوطنية، ولضمان انخفاض أسعار اللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعا مهولا في الأشهر الأخيرة.

فيما أثارت تلك الخطوة جدلا واسعا بين مشكّك في سلالة الأبقار المستوردة ومحذّر من خطورتها الصحية، وذلك بعد عرض صور أظهرت هزال وضعف هذه الأبقار وكبر سنّها.

وفي ردّ على هذا الجدل، أكدت الحكومة المغربية أن عملية الاستيراد "تحترم المعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية"، موضحة أن "كل المنتجات المستوردة تكون مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار".

لأول مرة.. علماء صينيون يستنسخون 3 أبقار لتحقيق اكتفاء ذاتي من الألبان

المغرب مواقع التواصل الاجتماعي الأبقار البرازيلية الحكومة المغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة الخميس المقبل .. اعرف هتزيد كام

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

ترشيحاتنا

الدولار يشهد انخفاضا جديدا اليوم.. تعرف على الأسعار

اقتحام المسجد الأقصى وإصابة شابين فلسطينيين

انخفاض جديد| أسعار الذهب تشهد مفاجأة سارة وتحديدًا عيار21

فطارك عندنا.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج وشوربة الكريمة بالفطر

بمرتب 4 آلاف جنيه.. توفير 32 فرصة عمل لشباب الخريجين في القليوبية

هل يجوز الاجتهاد في العبادة ليلة 27 فقط .. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

العراق.. نهاية مأساوية لـ مصور سقط من قمة جبل ارتفاعه 2611 مترا

هل ينوي استبعاده.. يورجن كلوب يكشف موقفه من استمرار محمد صلاح في ليفربول

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ