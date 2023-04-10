رئيس بيلاروس يتابع مع وزير الدفاع الروسي الاتفاقيات مع موسكو

أفادت وكالة "بيلتا" الرسمية للأنباء، بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التقي بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مينسك.

ووصل وزير الدفاع الروسي إلى العاصمة البيلاروسية من أجل متابعة الاتفاقيات الأخيرة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره لوكاشينكو.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، زار الأربعاء، موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحسبما ذكرت وكالة “بيلتا” الحكومية البيلاروسية، ناقش لوكاشينكو وبوتين، مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بالعلاقات البيلاروسية الروسية.

كما بحثا الجانبان أيضًا "الوضع الدولي والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان الأمن.