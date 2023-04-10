الشباب والرياضة بأسوان: ختام منافسات خماسي الكرة الشاطئية لأولمبياد المحافظات الحدودية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظيم الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية المتنوعة خلال شهر رمضان المعظم حيث تم ختام منافسات خماسى الكرة الشاطئية لأولمبياد المحافظات الحدودية .

وكانت قد أقيمت فاعليات ختام خماسي كرة القدم الشاطئية على ملعب مركز شباب الحربياب حيث أنفرد بالمركز الأول مركز شباب الرقبة بعد تغلبة على مركز شباب مدينة دراو ، ليتأهل للتصفيات على مستوى المحافظة في الكرة الشاطئية ضمن منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية ( النسخة الرابعة ) ممثلاً لإدارة شباب دراو .

الكرة الشاطئية

ويأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، وبإشراف سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة ، وعزت علي مدير الإدارة العامة للرياضة بالمديرية ، وعاطف أحمد محمد إدارة شباب دراو ، والكابتن إسماعيل محمد بقسم التربية الرياضية بإدارة شباب دراو.

هذا وتحت شعار " الرياضة حياة " إختتمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة في الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة في الإدارة العامة للرياضة فعاليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية .

ومن جانبه قال ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأنه حصل مركز شباب سبعة قبلى ( البصالى) علي المركز الأول بالدورة الرمضانية في خماسي كرة قدم " فتيات " لمشروع ألف بنت وألف حلم بمحافظة أسوان .

وقد أقيمت التصفيات التمهيدية بأسوان على مستوى خمس إدارات فرعية ، وكانت أعمارالمشاركين من ١٠ إلى ١٥سنة ، والتي أنفرد بها بالمركز الأول مركز شباب سبعة قبلى بعد تغلبة على نادى التحرير .

وكان قد أشار ناصر سليم بأنه يتأهل للمركز الأول من كل محافظة إلى نهائيات اللقاء القمي الذي ستقام فاعليته من 20 رمضان إلى 30 رمضان ، لافتاً إلى أنه متاح بأن تكون فريقك وتشارك في الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم .

أنشطة شبابية

هذا وتحت شعار " يلا نعيد " واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان تنفيذ فعاليات المبادرة التى أطلقتها الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية لتجميع الملابس والمواد الغذائية وتوزيعها على الأسر الاكثر إحتياجاً خلال النصف الثانى من شهر رمضان الكريم بمشاركة أندية الفتاة وأندية التطوع .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ناصر سليم عبد المجيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، لتذليل كافة العقبات لإنجاح المبادرة لما لها من أهداف إنسانية واجتماعية حيث بدأت مراكز الشباب بالمشاركة في المبادرة بتجميع الملابس وفرزها تمهيداً لتوزيعها على المستهدفين من الأسر الأكثر إحتياجاً لإدخال البهجة والسرور عليهم خلال الشهر الكريم ، وعيد الفطر المبارك .