الزهرة يقترن مع الأخوات السبعة في مشهد فلكي بديع غدا

تشهد سماء مصر غدا، ظاهرة فلكية جديدة، حيث نشاهد اقتران كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) مع الحشد النجمي (الثريا أو الأخوات السبعة)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: أننا نشهد خلال غدا الثلاثاء 11 أبريل اقتران كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) وألمع كواكب المجموعة الشمسية مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة).

وأوضح “تادرس” أن كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة)، نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى غروب هذا المشهد في الـ 9:15 مساءا.

وألفت رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحشد النجمي (الثريا) هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، وان هذا الحشد يتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور .

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.