عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الزهرة يقترن مع الأخوات السبعة في مشهد فلكي بديع غدا

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تشهد سماء مصر غدا، ظاهرة فلكية جديدة، حيث نشاهد اقتران كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) مع الحشد النجمي (الثريا أو الأخوات السبعة)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: أننا نشهد خلال غدا الثلاثاء 11 أبريل اقتران  كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) وألمع كواكب المجموعة الشمسية مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة).

وأوضح “تادرس” أن كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة)، نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى غروب هذا المشهد في الـ 9:15 مساءا.

الخشت: تيسير حصول أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على الخدمات العلاجية

الفرصة الأخيرة للتسجيل في مسابقة الواقع الافتراضي بجامعة القاهرة .. اليوم

استعدادا للامتحانات عقب عيد الفطر.. خبراء التعليم يضعون روشتة لطرق المذاكرة الصحية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان

تعرف على خدمات مكتب تايكو بجامعة القاهرة

البحوث الفلكية: التوقيت الصيفي يحقق الاستفادة من طول ساعات النهار في الصيف

قلب العقرب.. نجم عملاق أحمر يظهر بجوار القمر الآن.. شاهد

كامل أم ناقص.. هل رمضان 30 يوما أم 29؟.. البحوث الفلكية يجيب

إعلام القاهرة تعلن عن المعرض الخيري للملابس.. تفاصيل

غلق باب الترشح لوظيفة عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال اليوم

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعلن شروط التقديم لبرنامج تأهيل المعلمين

وألفت رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحشد النجمي (الثريا) هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، وان هذا الحشد يتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور .

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

سماء مصر ظاهرة فلكية الزهرة الثريا الاخوات السبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

ترشيحاتنا

بسبب بايدن.. سناتور أمريكي يحذر من هجوم 11 سبتمبر جديد

خسائر فادحة.. ذعر بين الأوكرانيين بسبب تسريع التعبئة العامة للجيش

يصل لمليون جنيه وتسهيلات كبيرة .. اعرف قرض إنجاز من بنك القاهرة

ما حكم أخذ المحاليل المغذية في نهار رمضان ؟

كاتب سوداني: العلاقات بين القاهرة والخرطوم تشهد تطورا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي

تحديد موعد نهائي كأس مصر للطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي: جعفر العمدة عرض علي قبل كتابته.. ولو مساحة دوري في سره الباتع أكبر لحصلت على جائزة أفضل ممثلةl حوار

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

ملابس غير تقليدية.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

طريقة عمل كفتة الحاتي أحلى من المحلات

فيديو

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 .. متى تبدأ وتنتهي؟

مفاجأة في عيار 21.. تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار صرف الدولار

أمطار غزيرة تصل لسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

القط والمبتهل المصري.. مشهد إنساني يعكس رحمة الإسلام مع الحيوانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ