ضمن حياة كريمة.. محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم لقافلة العيون لطلاب المدارس

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات القافلة الطبية للعيون لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزى أسوان ونصر النوبة ومنها توفير سيارة مينى باص لنقل التلاميذ لمقر تمركز القافلة الطبية والعودة بهم إلى مدارسهم بعد توقيع الكشف الطبى اللازم.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الارتقاء بالظروف والخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الجوانب اللازمة لتحسين الظروف المعيشية وتلبية المطالب والاحتياجات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والأهالى وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

القافلة الطبية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأن القافلة الطبية للعيون يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبدعم من مؤسسة المغربى الخيرية للعيون وبالتعاون مع مديرتى التربية والتعليم والصحة ، بالإضافة إلى فرع المجلس القومى للمرأة.

وقالت إن القافلة تستمر فى الفترة من يوم 9 وحتى 13 من الشهر الحالى وتستهدف توفير إجراءات الكشف الطبى لمتوسط عدد 500 تلميذ وطالب يومياً حيث يتم فتح ملف طبى خاص لكل تلميذ يتضمن قياسات للنظر وغيرها من التقارير والإجراءات الصحية اللازمة للحالات التى تحتاج إلى عمل نظارات أو إجراء عمليات وتدخلات جراحية مناسبة ، علاوة على الأدوية والعلاج الذى يتم صرفه بالمجان من الصيدلية المصاحبة للقافلة .

علاج العيون

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن أماكن تمركز فعاليات القافلة الطبية للعيون داخل مركز أسوان تشمل مدرسة 23 يوليو الإبتدائية بقرية أبو الريش ، ومدرسة عزبة النهضة الإبتدائية بمنطقة عزب كيما ، ومدرسة عبد المالك عوضون الإبتدائية بمنطقة السيل الجديد ، وأيضاً مدرسة الرائد يعقوب الإبتدائية بقرية غرب سهيل ، بالإضافة إلى مدرسة قسطل بقرية قسطل بمركز نصر النوبة.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم منها الكورنيش الجديد بطول 9 كم بدءاً من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم .