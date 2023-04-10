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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق مجموعة من الهواتف القابلة للطي خلال أيام.. اعرف مواصفاتها

Vivo
Vivo

اعلنت شركة "فيفو" الصينية، منذ فترة، عن عزمها إطلاق مجموعة من الهواتف القابلة للطي خلال هذا الشهر، مع عدم تحديد جدول زمني واضح للجمهور، ومن المقرر أن تكون هذه الهواتف هي  Vivo X Fold 2 وأيضا Vivo X flip الشبيه بطراز شركة سامسونج المنافسة.

ووفقا لتقرير موقع mysmartprice المتخصص، أظهرت "فيفو" بالفعل لغة تصميم Vivo X Fold 2 من خلال إعلانات تشويقية مما رفع سقف التوقعات بالنسبة للهواتف القابلة للطي من Vivo التي تنتمي لفئة البريميوم، ولم تتوقف الشائعات والتسريبات الخاصة بالأجهزة، وكشف تسريب جديد عن موعد إطلاق كلا من Vivo X Fold 2 و X Flip.

Vivo 

ووفقًا لموقع Weibo الصيني، سيتم إطلاق X Fold 2 و X Flip في الصين في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي وتحديدا في 20 إبريل، ومن المحتمل أيضًا أن تطلق الشركة Vivo Pad 2 معهما.

ومن المنتظر أن تأتي إصدارات Vivo X Fold 2 و X Flip من الهواتف الجديدة القابلة للطي بأسعار عالية، وفي البداية ستكون الأجهزة متاحة في الصين ثم في مرحلة لاحقة سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية أيضًا. 

ويحتوي X Flip على جزيرة كاميرات دائرية بها مستشعرات ثنائية في الجهة الخلفية، أسفله شاشة مستطيلة، تم بالفعل الكشف عن تصميم X Fold 2 من قبل الشركة ، والذي يُظهر جهة خلفية مع إعداد كاميرا ثلاثية ووحدة فلاش LED موضوعة داخل جزيرة الكاميرا الدائرية. سيتم ضبط نظام الكاميرا بالتعاون مع شركة Zeiss المتخصصة في عدسات التصوير.

ووفقا لأحدث التسريبات سيكون هاتف Vivo X Fold 2 مع شاشة عرض أساسية في الداخل E6 AMOLED من شركة سامسونج مقاس 8.03 بوصة بدقة وضوح 2160 × 1916 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودرجة سطوع 1800 شمعة في المتر المربع وقت الذروة. من الخارج ، سيحتوي X Fold 2 على شاشة AMOLED مقاس 6.53 بوصة بدقة 2520 × 1080 بيكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع ثقب للكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل هاتف  Vivo X Fold 2 من خلال معالج وحدة مركزية Snapdragon 8 Gen 2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت على الأقل بتقنية LPDDR5X ومساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0. سيحزم الجهاز بطارية سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 120 وات ودعم شحن لاسلكي بقوة 50 وات. 

ويحتوي Vivo X Fold 2 على إعداد كاميرات ثلاثي مع مستشعر رئيسي من Sony IMX866 بدقة 50 ميجابكسل واثنين من مستشعرات Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل للقطات واسعة النطاق ومقربة.

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ومن المتوقع أن يأتي هاتف  فيفو   Vivo X Flip الذكي مع بطارية سعتها 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، وسيتم إطلاقه بمستشعر رئيسي من Sony IMX866 بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا Sony IMX663 فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بينما كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، وتحت الغطاء ، نجد معالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1، ومن المرجح أن يحتوي Vivo X Flip على شاشة AMOLED قابلة للطي مقاس 6.8 بوصة.

فيفو vivo vivo X Flip Vivo X Fold 2 Vivo Pad 2

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