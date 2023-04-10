طوارئ بسانت كاترين بعد تساقط أمطار خفيفة

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، تساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة محملة بالرمال ، وأعلنت الوحدة المحلية، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.



قال على عبد المقصود، نائب رئيس، مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة إستمرت لمدة 15 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن حدوث سيول حتى الآن.



وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبا لحدوث سيول خلال الساعات المقبلة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وجرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة أي طوارئ، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وضربت مدن محافظة جنوب سيناء اليوم، رياح شديدة تجاوزت سرعتها الـ30 كيلو متر في الساعة، محملة بالأتربة والرمال الخفيفة.



وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم نشاط الرياح على مدن القناة ووسط سيناء مع وجود فرص أمطار رعدية على محافظة البحر الأحمر ومن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

امطار سانت كاترين والطور

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