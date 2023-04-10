وكيل الشباب والرياضة يكرم الأيتام في حفل إفطار جماعي بـ بشتيل

أقام مركز شباب بشتيل برئاسة بلال نظير اليوم حفل إفطار للأطفال الايتام وأمسية رمضانية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

وحضر الحفل الدكتور احمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والكابتن خالد لطيف امين صندوق نادي الزمالك وعادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب، إيهاب فاروق وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد عراقى مدير إدارة المراجعة والحوكمة، عادل الشيمى مدير إدارة الهيئات وإسلام ياسين مدير إدارة شباب أوسيم، وكان في استقبالهم جميعاً بلال نظير رئيس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل و أعضاء المجلس

وتضمن الحفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية لفرقة فنون الثقافة لقطاع فنون الثقافة بالجيزة ، وفريق الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية ،وفريق كورال المركز.

كما تخلل تلك الفقرات بعض الفقرات الترفيهية للأطفال كفقرة التنورة والأراجوز .