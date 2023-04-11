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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: العلاقات الأمريكية الصينية في عهد بايدن شهدت توترات كبيرة

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتزامه للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، كولاية ثانية.
 

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن العلاقات الأمريكية الصينية في عهد جو بايدن شهدت فترة توترات كبيرة بسبب أزمة تايوان.

 

الحرب ستؤثر على العالم

 

وتابع: العالم أجمع يعترف بالصين الواحدة، ولكن زيارة المسئولين الأمريكيين لتايوان زاد من حدة التوترات بين البلدين، كما أجرت الصين تدريبات بالذخيرة حول تايوان تحمل في طياتها رسائل لواشنطن، موضحا أنه حال نشوب حرب أمريكية صينية سوف يؤثر على العالم أكثر من 100 مرة مما عاشه العالم خلال العامين الماضيين.

 

وأكمل: الأزمة الأوكرانية الروسية لن تكون شيء مقارنة بالأزمة الأمريكية الصينية، حيث جميع دول العالم تستورد كل صغيرة وكبيرة من الدولتين.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الرئيس الأمريكي الصين واشنطن برنامج على مسئوليتي جو بايدن

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