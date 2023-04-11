مسلسل بابا المجال الحلقة 19.. سهر الصايغ تعطي ذهبها لمصطفى شعبان

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل بابا المجال أحداثا مثيرة حيث ظهر عزوز في بداية الحلقة وهو يضع الخطة الأولى من أجل الانتقام من زكريا ونجله زين الذي يجسده مصطفى شعبان بعد أن طردهم من المنزل، ويتفق مع عائلة الديابة على ذلك .

تذهب ناهية " سهر الصايغ" إلى زين وتعطيه ذهب حتى تسدد ما دفعه لها زين في المستشفى أثناء احتجاز والدتها.



مسلسل “بابا المجال” فى المركز الأول، بعدما كان يحتل المركز الثاني خلال الفترة الماضية، ليزيح بذلك مسلسل “رمضان كريم” الذى كان يتواجد فى المركز الأول.

مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وياسمين رئيس، وأحمد كشك.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها “النهار”، و"النهار دراما"، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.