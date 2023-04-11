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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من شكاوى المواطنين.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 17 شكوى وطلباً للمواطنين في لقاء المواطنين، الذى عقد بديوان عام المحافظة، الإثنين، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، وعدد من أعضاء برلمان الشباب.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها الموافقة على تحويل حالات للمستشفيات العامة لعلاجهم من عدة أمراض وإجراء عمليات جراحية، وناقش محافظ كفر الشيخ، شكاوي لوقف معاش تكافل وكرامة، ورفع مياه امام منزل، وتشغيل سنترال بقرية، وتوفير فرص عمل لمواطن بمصنع، وإقامة مسجد داخل الحيز العمراني، إقامة كشك لسيدة، وإدراج منزلين إحلال وتجديد ضمن حياة كريمة.


وبحث محافظ كفر الشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

ووجه محافظ كفرالشيخ رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

أكد محافظ كفرالشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى.

 

وأضاف أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى. 

وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم.

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، كلف بعقد لقاء للمواطنين، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين، ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية، فيما يهيب بالمواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المساءلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد.

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