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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد الفوز بكأس مصر

صدى البلد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

كما وجه التهنئة لجماهير الأهلي في كل مكان بهذه البطولة، وخص بالتحية جماهير الأهلي التي تواجدت في ملعب المباراة أمس، وساندت اللاعبين طوال الوقت وحفزتهم، وكان لها دور كبير في إحراز الفوز.

وأشاد رئيس النادي، بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي، وإصرارهم على تحقيق البطولة، على الرغم من التأخر بهدف، إلا أن روح الفانلة الحمراء وشخصية لاعبي الأهلي ظهرت في التوقيت الصعب، واستطاعوا تعديل النتيجة والفوز بالبطولة.

وعبَّر محمود الخطيب، عن تقديره للجهود التي بذلها اللاعبون وجهازهم الفني لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير، وطالب كل منظومة الفريق بالمزيد من التركيز ومضاعفة الجهد، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات عديدة على كافة المستويات المحلية والقارية. 

محمود الخطيب النادي الأهلي ببطولة كأس مصر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لجماهير الاهلي

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