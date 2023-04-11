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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية يتابع تفعيل الأنشطة المدرسية في رمضان

اجتماع بمديرية تعليم
اجتماع بمديرية تعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية؛ وذلك لدراسة تقارير متابعة مجموعات الدعم للطلاب وفق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2023.

كما تناول الاجتماع تفعيل الأنشطة التربوية خلال شهر رمضان المبارك؛ من خلال الأمسيات الرمضانية، والدورات، والبطولات، والمسابقات الرياضية المختلفة، ومسابقات القرآن الكريم.

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وشدَّد مدير المديرية، على ضرورة سرعة الانتهاء من تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب لترشيد استهلاك المياه بجميع مدارس الإسكندرية بانتهاء عام 2023، بالتعاون مع شركة مياه الإسكندرية، وكذلك الاستعداد لتوفير الزي المدرسي لمدارس التعليم العام من خلال مدارس التعليم الفني والوحدة المنتجة بجودة أفضل وأسعار تنافسية تساعد في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تفعيل مجموعات الدعم للطلاب، ومتابعة تفعيل الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك.

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