موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ 20 من رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، العشرين من شهر رمضان المبارك، بحسب بُعد المسافات، مقارنة بالقاهرة الكبري، حيث توجد 3 توقيتات داخل المحافظة، يتراوح الفرق بينها، من دقيقة إلى دقيقتين، بينما يوجد فارق بنحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم، الساعة 6:20 مساء.

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء، طوال شهر رمضان المبارك، موعد انطلاق مدفع الإفطار، وأذان المغرب بشغف، خاصة الأطفال.



موعد أذان المغرب

يحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، العشرين من شهر رمضان في تمام الساعة 6:10 مساء، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:13 مساء، ومنطقة الشيخ زويد الساعة 6:09 مساء، ورفح سيناء 6:08 مساء.



كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بالمحافظة.