عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ 20 من رمضان

أنشطة دينيه متنوعة
أنشطة دينيه متنوعة بمساجد شمال سيناء

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، العشرين من شهر رمضان المبارك، بحسب بُعد المسافات، مقارنة بالقاهرة الكبري، حيث توجد 3 توقيتات داخل المحافظة، يتراوح الفرق بينها، من دقيقة إلى دقيقتين، بينما يوجد فارق بنحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم، الساعة 6:20 مساء. 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء، طوال شهر رمضان المبارك، موعد انطلاق مدفع الإفطار، وأذان المغرب بشغف، خاصة الأطفال. 
 
موعد أذان المغرب
يحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، العشرين من شهر رمضان في تمام الساعة 6:10 مساء، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:13 مساء، ومنطقة الشيخ زويد الساعة 6:09 مساء، ورفح سيناء 6:08 مساء. 

كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

txt

في عيدها القومي.. محافظ شمال سيناء: إنشاء أكبر محطة تحلية وتجمعات تسع 3.5مليون نسمة

سيناء آذان المغرب رمضان مدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد دعوة رؤساء وملوك العالم| فيديو

دعاء ليلة القدر.. 14 كلمة تجمع لك أعظم 3 أرزاق دنيوية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

تحطم حافلة في بيرو يسفر عن مصرع وإصابة 25 شخصا| فيديو

خالد أبوزيد: الدلتا مهددة بالغرق فى بعض الأماكن.. وهذه جهود الدولة لحمايتها

سعر الدولار في البنوك اليوم 11-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اعتداء شرطي نيجيري على مواطن وسط الشارع

تكتشف 30 ورما قبل فرحها.. فتاة تتوفى بالسرطان تحكي معاناتها مع المرض

نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

تصرف معتمر مع عمال النظافة بالحرم المكي يثير إعجاب رواد السوشيال.. فيديو

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ