عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صبحي يرفض فكرة تجسيد حياة الفنانين لهذا السبب.. فيديو

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي، إنه رافض لفكرة إعادة إحياء حياة الفنانين، حيث عرض عليه قصة نجيب الريحاني في مسلسل وقام بالرفض فإنه ليس شرطا أنه يمثل نجيب الريحاني إنه يمثل حياته، ونجيب الريحاني 90% من حياته فن وال 10% الباقية أحداث حياتية  فهل من المنطقي عمل حياة نجيب الريحاني الفنية في أعماله الموجودة أصلا، أو تقديم حياته بمن تزوج وكيف عاش فهذا تشويه لصورة الفنان. 


وأضاف خلال برنامج "vip" على قناة "هي" أنه كان يقول للممثلين كما أوصاه يوسف وهبي في صغره إنه بعد انسدال الستارة وإلقاء التحية يتقابل معهم لمدة ربع ساعة إللا أن يرحل كل الجمهور حتى لا يكسر الإيهام. 


وأوضح محمد صبحي، أن الفنان أحمد زكي عمل عبد الناصر والسادات ووفق فيهما إلى درجة كبيرة، ولكن عند تجسيده لشخصية حليم لم يوفق فيه فلم يكن روحا ولا شكلا أو صوتا ولا لونا مثل عبدالحليم.

محمد صبحي نجيب الريحاني برامج رمضان رمضان 2023 أحمد زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

عاجل.. أول تعليق لـ الخارجية على الوثائق المفبركة بشأن تصدير أسلحة لـ روسيا

280 جنيها.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصادر مسؤولة: ما يتردد نشره في واشنطن بوست عبث معلوماتي

النفط يرتفع وسط مخاوف بالسوق العالمية من تأثير أسعار الفائدة على الطلب

مروان عطية يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي| شاهد

عاجل.. مصادر تنفي الزعم بأن مصر أنتجت 40 ألف صاروخ ليتم شحنها لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

تصرف معتمر مع عمال النظافة بالحرم المكي يثير إعجاب رواد السوشيال.. فيديو

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ