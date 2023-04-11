محمد صبحي يرفض فكرة تجسيد حياة الفنانين لهذا السبب.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إنه رافض لفكرة إعادة إحياء حياة الفنانين، حيث عرض عليه قصة نجيب الريحاني في مسلسل وقام بالرفض فإنه ليس شرطا أنه يمثل نجيب الريحاني إنه يمثل حياته، ونجيب الريحاني 90% من حياته فن وال 10% الباقية أحداث حياتية فهل من المنطقي عمل حياة نجيب الريحاني الفنية في أعماله الموجودة أصلا، أو تقديم حياته بمن تزوج وكيف عاش فهذا تشويه لصورة الفنان.



وأضاف خلال برنامج "vip" على قناة "هي" أنه كان يقول للممثلين كما أوصاه يوسف وهبي في صغره إنه بعد انسدال الستارة وإلقاء التحية يتقابل معهم لمدة ربع ساعة إللا أن يرحل كل الجمهور حتى لا يكسر الإيهام.



وأوضح محمد صبحي، أن الفنان أحمد زكي عمل عبد الناصر والسادات ووفق فيهما إلى درجة كبيرة، ولكن عند تجسيده لشخصية حليم لم يوفق فيه فلم يكن روحا ولا شكلا أو صوتا ولا لونا مثل عبدالحليم.