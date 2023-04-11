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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم صاروخي على قاعدة.. التحالف الدولي يشن غارات جوية شرق سوريا

قوات التحالف الدولي
قوات التحالف الدولي في سوريا


 

شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، غارات جوية شمال شرقي دير الزور، عقب استهداف قاعدة التحالف في حقل "كونيكو" شرق سوريا بثلاثة صواريخ.

ولفتت المصادر إلى أن القصف استهدف منطقتي "حطلة" و"خشام" شمال شرقي محافظة دير الزور، حسبما أفادت مصادر إعلامية.

وكانت القيادة الوسطى في القوات الأمريكية، قد أعلنت أن قوات التحالف الدولي في قاعدة "كونيكو" تعرضت لهجوم بصاروخ واحد، مؤكدة أنه "لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية".

وقد أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى  أن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز تعرضت لهجوم صاروخي مساء الاثنين، وأن سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات التحالف المتمركزة في قاعدة "كونيكو"، عن إسقاط طائرة مسيرة، في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.

ويعد حقل "كونيكو" للغاز أحد أكبر القواعد العسكرية في دير الزور شرق سوريا.

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