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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمرة الأولى في التاريخ.. الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تتجاوز نصف تريليون درهم

درهم إماراتي
درهم إماراتي

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد أوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، الثلاثاء، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34% من 493.88 مليار درهم خلال ديسمبر 2022 إلى 500.51 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم.

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وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8% مقابل 464.48 مليار درهم خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 0.18% لتبلغ 314.37 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 313.81 مليار درهم خلال ديسمبر 2022.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 143.64 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 6.8% مقابل 134.54 مليار درهم خلال ديسمبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 42.5 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 6.6% مقابل 45.53 مليار درهم خلال ديسمبر 2022.

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