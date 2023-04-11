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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم.. تعرف عليها

صدى البلد

قدّمت الإعلامية لميس سلامة  خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد الفضائية »،  برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2023.


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سعر اليورو 33.57 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.26 جنيه للشراء و 38.40 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.46 جنيه للشراء و 100.85 جنيه للبيع.

الريال السعودى أسعار الدولار العملات العربية الدينار الكويتي الجنيه الاسترليني

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