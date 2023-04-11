تعليم دمياط يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع المديرين العموم للمديرية والإدارات التعليمية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة استكمال جميع المعلمين للفصل الدراسي الثاني ومراجعة مناهجهم ، وكذلك التأكيد على الموجهين واضعي الأسئلة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين ، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة ، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

وأشار "عبد الرؤوف" إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات، والقرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.

واختتم "وكيل الوزارة" الاجتماع مؤكدا على ضرورة اعداد وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات في المديرية والإدارات التعليمية، مؤكدا علي مديري الإدارات بضرورة كتابة تقرير يومي عن سير الامتحانات (إيجابيات - سلبيات). والإجراءات المتخذة.