ذوبان الجليد.. علاقات الصين وأستراليا تتجه نحو المسار الصحيح

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة للعمل مع أستراليا لإعادة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح.

وجاء التعليق، في إفادة صحفية دورية، ردا على الأنباء التي تفيد بأن أستراليا والصين قد توصلتا إلى اتفاق لحل نزاعهما بشأن واردات الشعير.

وفي ديسمبر الماضي، قامت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج بزيارة الصين، في خطوة تهدف إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا.

والتقت وونج مع وزير الخارجية الصيني وانج يي ويعقدان الحوار الأسترالي الصيني السادس للعلاقات الخارجية والاستراتيجية، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم الأربعاء.

وكانت هذه الزيارة أول زيارة لوزير أسترالي لبكين منذ عام 2019.

وقال ألبانيزي في بيان: "أستراليا تسعى إلى علاقة مستقرة مع الصين".

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وشريكها التجاري الرئيسي الصين في السنوات الأخيرةK حيث فرضت بكين عقوبات على الصادرات الأسترالية بعد أن دعت كانبرا إلى تحقيق دولي في منشأ جائحة كوفيد-19.

وغضبت بكين أيضا من الحكومة الليبرالية السابقة في كانبرا التي حظرت فعليا شركة الاتصالات الصينية هواوي من العمل في شبكة الجيل الخامس الأسترالية.

وأشار اجتماع بين ألبانيزي والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي نوفمبر الماضي إلى تحسن العلاقات، على الرغم من استمرار العقوبات التجارية الصينية.