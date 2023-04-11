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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبطت بـ 116 لفافة هيروين.. المشدد 6 سنوات لربة منزل في أسيوط

هيئة محكمة الدائرة
هيئة محكمة الدائرة الثالثة عشر جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجارها بمادة الهيروين المخدر بمدينة أبوتيج .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقى عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 5834 لسنة 2022 جنايات قسم أبوتيج إلى ورود معلومات لضباط وحدة المباحث بقسم شرطة أبوتيج تفيد قيام " سعاد حسني حماد " وشهرتها " أم هاشم " بالاتجار في المواد المخدرة متخذه من مسكنها مركزا لترويج تجارتها على عملائها .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج من ضبط المتهمة أمام مسكنها وبحوزتها كيس بلاستيكي شفاف عثر بداخله على  116 لفافة هيروين ومبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول .

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وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات الاتجار في المخدرات والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها من متعاطي المخدرات .

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