عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلب البحر.. أبرز الأسماك المملحة إقبالا من الأسايطة قبل شم النسيم.. شاهد

سمكة كلب البحر المملحة
سمكة كلب البحر المملحة

مع اقتراب أعياد الربيع تتجه أنظار المواطنين بأسيوط إلى محال الأسماك المملحة ولكن هذا العام يأتي شم النسيم تزامنا مع شهر رمضان المبارك مما جعل الإقبال على شراء الملوحة والفسيخ يشهد حالة من التراجع مع توقعات في زيادة الإقبال مع حلول عيد الفطر المبارك .
قال حسن على، أحد أصحاب محال بيع الأسماك في أسيوط، أن محال الفسيخ والرنجة كانت تستعد لموسمين أساسيين وهما شم النسيم وعيد الفطر المبارك والذي تعد فيه وجبة الأسماك المملحة هي الوجبة الأساسية ولكن اختلف الأمر خلال العامين الأخيرين حيث يتزامن أعياد شم النسيم مع شهر رمضان مما تسبب في تراجع نسبة الإقبال على شراء الأسماك المملحة وأصبح موسم واحد وهو عيد الفطر المبارك. 
وأضاف حسن انه يتم الاستعداد إلى موسم شم النسيم وعيد الفطر المبارك قبل 15 يوما بإحضار الأسماك المملحة من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان ومنها أسماك الراية أو الكلابي أو كلب البحر مختلفة الأحجام" والتي تعتبر من أهم أنواع الأسماك المملحة والتي يكون عليها إقبالا كبيرا من الاسايطة.
وأشار حسن أن الاسايطة تختلف أذواقهم فمنهم من يحب شراء الأسماك الكبيرة " كلب البحر " والتي تكون ذات ملوحة عالية ومنهم من يرغب في شراء الأسماك المتوسطة والتي تعد ملوحتها متوسطة لافتا إلى أن سمكة الملوحة كلب البحر، يتراوح حجم الواحدة منها بين كيلو حتى 5 كيلو جرام، وتعرف باسم كلب البحر لتشابه أسنانها مع أسنان الكلاب".
ونصح المواطنين عند شراء الأسماك المملحة بالتأكد من جودتها من خلال فتحها من الداخل وشم رائحتها والتأكد من سلامتها والحذر من شراء الملوحة الملونة أو التى يقوم بعض التجار بإضافة لون أحمر عليها؛ مشيرًا إلى أن مراحل تصنيع الملوحة تبدأ بتنظيفها جيدًا ثم التجفيف ثم التمليح بالطريقة المناسبة للأكل بعدها يتم التعبئة فى صفائح وتركها حتى تصير مملحه، لافتًا إلى أن السمك الجيد وغير الجيد يعرف من أسنانه.

بدأت بحصيرة.. حكاية أكبر مائدة تقدّم 2000 وجبة وتوزع 2500 على الفقراء بأسيوط|شاهد

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد

ونوه ان أسعار الأسماك المملحة شهدت ارتفاعا قليلا هذا العام حيث ارتفع كيلو الملوحة الكبيرة لـ160 جنيهًا بدلا من 140 ، والملوحة الوسط 140 جنيهًا بدلا من 120 والصغيرة 120 جنيهًا بدلا من 100 جنيه ، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة 100 جنيهًا، وسعر كيلو البطارخ 270 جنيهًا.

IMG_20230410_115313
IMG_20230410_115313
IMG_20230410_115231
IMG_20230410_115231
IMG_20230410_115215
IMG_20230410_115215
IMG_20230410_114612
IMG_20230410_114612
IMG_20230410_114604
IMG_20230410_114604
IMG_20230410_114546
IMG_20230410_114546
IMG_20230410_114529
IMG_20230410_114529
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الأسماك المملحة بأسيوط تناول الأسماك المملحة أطعمة شم النسيم عيد الفطر المبارك أسعار الأسماك المملحة بأسيوط أسعار الأسماك المملحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

الثلوج والأمطار الرعدية تحكم سيطرتها.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بأسيوط

ضبطت بـ 116 لفافة هيروين.. المشدد 6 سنوات لربة منزل في أسيوط

المشدد 10 سنوات لمتهم و5 لآخر قتلا شخصا في مشاجرة بأسيوط

السجن 13 عاما لسائق ضبط بحوزته 80 فرش حشيش وأسلحة في أسيوط

تكريم رئيس الإدارة المركزية لفرع هيئة الاستثمار بأسيوط لبلوغه سن المعاش

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد

خلال قرعة علنية.. اختيار الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص للعمل كسرفيس داخل أسيوط

تحسبًا لتقلبات الطقس.. محافظ أسيوط يعلن تفعيل غرف العمليات بالمراكز والأحياء

ترشيحاتنا

تطور خطير.. تايوان ترد على تقارير فرض الصين حظر جوي شمال البلاد

العثور على 800 مليون دولار و2 كيلو ذهب في مزرعة وزير سابق بسوريا

5 طرق للتواصل مع المسئولين في المحافظات خلال إجازات الأعياد

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. علي جمعة يوضح

الصين: نخطط لفرض حظر جوي على شمال تايوان

في عيد ميلادها الـ73.. أبرز المحطات بمشوار «صاحبة السعادة» إسعاد يونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التفاح الأخضر لزيادة جمال الشعر

نشاط للرياح| الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتخفيف الملابس: الأمطار الرعدية مستمرة

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ