كلب البحر.. أبرز الأسماك المملحة إقبالا من الأسايطة قبل شم النسيم.. شاهد

مع اقتراب أعياد الربيع تتجه أنظار المواطنين بأسيوط إلى محال الأسماك المملحة ولكن هذا العام يأتي شم النسيم تزامنا مع شهر رمضان المبارك مما جعل الإقبال على شراء الملوحة والفسيخ يشهد حالة من التراجع مع توقعات في زيادة الإقبال مع حلول عيد الفطر المبارك .

قال حسن على، أحد أصحاب محال بيع الأسماك في أسيوط، أن محال الفسيخ والرنجة كانت تستعد لموسمين أساسيين وهما شم النسيم وعيد الفطر المبارك والذي تعد فيه وجبة الأسماك المملحة هي الوجبة الأساسية ولكن اختلف الأمر خلال العامين الأخيرين حيث يتزامن أعياد شم النسيم مع شهر رمضان مما تسبب في تراجع نسبة الإقبال على شراء الأسماك المملحة وأصبح موسم واحد وهو عيد الفطر المبارك.

وأضاف حسن انه يتم الاستعداد إلى موسم شم النسيم وعيد الفطر المبارك قبل 15 يوما بإحضار الأسماك المملحة من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان ومنها أسماك الراية أو الكلابي أو كلب البحر مختلفة الأحجام" والتي تعتبر من أهم أنواع الأسماك المملحة والتي يكون عليها إقبالا كبيرا من الاسايطة.

وأشار حسن أن الاسايطة تختلف أذواقهم فمنهم من يحب شراء الأسماك الكبيرة " كلب البحر " والتي تكون ذات ملوحة عالية ومنهم من يرغب في شراء الأسماك المتوسطة والتي تعد ملوحتها متوسطة لافتا إلى أن سمكة الملوحة كلب البحر، يتراوح حجم الواحدة منها بين كيلو حتى 5 كيلو جرام، وتعرف باسم كلب البحر لتشابه أسنانها مع أسنان الكلاب".

ونصح المواطنين عند شراء الأسماك المملحة بالتأكد من جودتها من خلال فتحها من الداخل وشم رائحتها والتأكد من سلامتها والحذر من شراء الملوحة الملونة أو التى يقوم بعض التجار بإضافة لون أحمر عليها؛ مشيرًا إلى أن مراحل تصنيع الملوحة تبدأ بتنظيفها جيدًا ثم التجفيف ثم التمليح بالطريقة المناسبة للأكل بعدها يتم التعبئة فى صفائح وتركها حتى تصير مملحه، لافتًا إلى أن السمك الجيد وغير الجيد يعرف من أسنانه.

ونوه ان أسعار الأسماك المملحة شهدت ارتفاعا قليلا هذا العام حيث ارتفع كيلو الملوحة الكبيرة لـ160 جنيهًا بدلا من 140 ، والملوحة الوسط 140 جنيهًا بدلا من 120 والصغيرة 120 جنيهًا بدلا من 100 جنيه ، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة 100 جنيهًا، وسعر كيلو البطارخ 270 جنيهًا.

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