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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت بتغير ستارة البلكونة.. مصرع فتاة سقطت من الدور السابع في الجيزة

جثة فتاة
جثة فتاة

لقيت فتاة مصرعها في الجيزة، إثر تعرضها للسقوط من شرقة منزلها بالطابق السابع بأحد العقارات أثناء تغيرها ستارة الشرفة بمنطقة الطالبية.

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تفاصيل مصرع فتاة من الطابق السابع في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا تضمن العثور على جثة فتاة أسفل أحد العقارات بمنطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال.

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، وبها كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبالتقابل مع والدها أكد على أنها سقطت أثناء قيامها بتغيير ستارة الشرفة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء تواجد الفتاة في شرفة منزلها وحال تغيرها ستارة الشرفة إختل توازنها وسقطت من الطابق السابع.

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