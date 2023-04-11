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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيران على السحور.. القصة الكاملة لـ حريق عقار ميدان فيكتوريا بـ شبرا

حريق عقار شبرا مصر
حريق عقار شبرا مصر

تباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات في واقعة نشوب حريق في عقار سكني بميدان فيكتوريا بمنطقة شبرا مصر، حيث أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث وبيان أسباب اندلاع النيران في العقار.

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التفاصيل الكاملة لـ حريق عقار شبرا مصر

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، أفاد بنشوب حريق في عقار سكني مكون من 6 طوابق وأسفله محلات تجارية في ميدان فيكتوريا بمنطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة بصحبتها 6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولى للأجهزة الأمنية في القاهرة نشوب حريق في مخزن للمراتب في الطابق الأرضي للعقار.

حريق عقار شبرا

حريق في عقار بميدان فيكتوريا في شبرا مصر

وانتقلت الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، إلى موقع الحريق وفصلت التيار الكهربائي عن عقار ميدان فيكتوريا بـ شبرا مصر، وذلك حتى السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي بالعقار. 

وكشفت المعاينة الأولية في حريق عقار شبرا مصر، امتداد النيران إلى المحلات التجارية المجاورة للمخزن، وكذا امتدادها إلى واجهة الشقق السكنية في العقار.

حريق عقار ميدان فيكتوريا

السيطرة على حريق عقار شبرا مصر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى داخل الشقق السكنية أو العقارات المجاورة لها، كما أجرت عمليات التبريد في الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران.

ورجحت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن سبب اشتعال النيران ماس كهربائي في مخزن المراتب، وذلك بدون إصابات أو وفيات، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية والمعاينة.

حريق شبرا مصر

المعاينة: ماس كهربائي في مخزن وراء حريق ميدان فيكتوريا

واستمعت الأجهزة الأمنية في القاهرة، لأقوال شهود العيان في الحادث، والذين أكدوا اشتعال النيران داخل عقار ميدان فيكتوريا بمنطقة شبرا مصر في ساعات الصباح الأولى مع لحظات السحور.

كما أكد شهود العيان أن سكان العقار هرعوا منه بمجرد اشتعال النيران وارتفاعها أمام واجهة العقار بالخارج، وشعورهم جميعا بالحريق وارتفاع السنة اللهب والأدخنة.

وتباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات لكشف ملابسات حريق عقار شبرا مصر، والوقوف على ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه، واستعلمت عن الأوراق الخاصة بتراخيص العقار والمحلات التجارية.

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