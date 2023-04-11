رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

أثارت البلوجر هادية غالب، الجدل على السوشيال ميديا ، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٣ باسعار خيالية.

وبلغ سعر المايوه ليصل الى ٨٠٠٠ جنيها و هو ما اثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده احنانجيب شاليه".

وعادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العاماختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.

هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضيجميع الأطراف وتنهي الخلاف.

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