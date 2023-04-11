عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

صدى البلد

أثارت البلوجر هادية غالب، الجدل على السوشيال ميديا ، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٣ باسعار خيالية.

وبلغ سعر المايوه ليصل الى ٨٠٠٠ جنيها و هو ما اثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده احنانجيب شاليه".

وعادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العاماختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب. 

هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضيجميع الأطراف وتنهي الخلاف.

D872A3EE-5B33-458A-AB97-C4F79F3E6233
D872A3EE-5B33-458A-AB97-C4F79F3E6233
2E662050-D650-4FDB-B295-C3F3ED113E97
2E662050-D650-4FDB-B295-C3F3ED113E97
ECD28BB4-3979-48E5-8120-4E0117D656E4
ECD28BB4-3979-48E5-8120-4E0117D656E4
أسعار مايوهات هادية غالب اسعار ملابس هادية غالب البلوجر هادية غالب إطلالات هادية غالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

تصل إلى حد السيول.. الارصاد تحذر من سقوط الأمطار اليوم

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

كيف تفرق بين الطحينة الأصلية والمغشوشة.. وطريقة سهلة لتحضيرها في المنزل

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

بسبب البنطلون.. 5 صور لـ وداد جعفر العمدة تضعها في مأزق

بعد ضبط طحينة ببودرة السراميك.. كيف تعرف الفرق بين الأصلية والمغشوشة؟| كارثة

بإطلالة جريئة | صباح أخت جعفر العمدة تثير ضجة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

الأزمة تشتعل .. الحكومة الكينية تعجز عن دفع الرواتب والرئيس يرفض القروض

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

استقدام الجلوس آيبيس.. استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال عيد الفطر المبارك

بيان عاجل من وزارة الدفاع الأذربيجانية بشأن تجدد الاشتباكات مع أرمينيا

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات إذا شاهدت إحداها فقد أدركت الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة الحمراء

قطاع الإنتاج الوثائقي يعلن إنتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكتيبة 101"

دهس المصلين وطعن إمام بالصلاة| 48 ساعة جرائم ضد المسلمين بكندا وأمريكا

بعد زواجها بالجن.. بريطانية ملبوسة تطلب الطلاق من عفريتها

فيديو

تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ