قصة أصحاب الأيكة الذين عبدوا الشجرة من دون الله.. فيديو

حكى الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة أصحاب الأيكة الذين عبدوا الشجرة من دون الله.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، إن الأيكة هي شجرة ملتفة، عبدها مجموعة من الناس، وأرسل الله إليهم سيدنا شعيب ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وفعل الخير وترك المنكرات.

وأشار إلى أن أصحاب الأيكة، كانوا قطاع طرق يعيثون في الأرض فسادا، وكانوا يطففون في الكيل والميزان ، ويتعاملون مع الناس بسوء أدب.

وتابع: سيدنا شعيب لقب بخطيب الأنبياء لشدة بلاغته وفصاحته في الكلام، ولكن أصحاب الأيكة اتهموه بالسحر وكذبوه حين دعاهم إلى الله.

واستشهد عضو مركز الأزهر للفتوى بقوله تعالى (قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ).

