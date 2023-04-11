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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تحتفل بيوم اليتيم والمحافظ يُكرم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية يوم اليتيم لعام 2023 التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وحضر الاحتفالية الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة و مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة و عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية وسيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية و إسماعيل عبد المعطي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها أن رعاية وكفاله اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع لما لها من منزلة عظيمة عند المولى عز وجل مؤكداً أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتواجده وسط أبنائه الايتام لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ورسم البسمة والسعادة على وجوههم، مطالباً بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في توفير فرص الحياة الأفضل للأيتام ودمجهم فى المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين نافعين لبلادهم .

من جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والايتام والارامل لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأكد علي دور جمعية الأورمان في مد مظل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع 10 الاف كرتونه مواد غذائية و 20 طن لحوم خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه أوضح مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تحرص كل عام علي الاحتفال بيوم اليتيم لإدخال البهجة على نفوس الأطفال من خلال توزيع ملابس جديدة عليهم ومنح مكافات مالية للمتفوقين وحفظة القران الكريم تشجيعا لهم علي الاستمرار في مواصلة التفوق والنجاح.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان ان الجمعية تقوم بإجراء جميع عمليات القلب والعيون وتقديم مساعدات زواج للعرائس الأيتام وأجهزة تعويضية وإقامة اكشاك بالإضافة الي تنفيذ مشروع رؤوس الماشية وإعادة تأهيل المنازل وتقديم كراتين مواد غذائية ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وتوصيل المياه وتنظيم معارض الملابس الجديدة.

 ولفت الي انه ما تم انفاقه خلال عام 2022 علي أنشطة الجمعية بلغ 35 مليون و 129 ألف جنيه للوصول للأسر الأكثر احتيجا بهدف تنمية المجتمع المصري وترابطه وخلق جيل جديد يتمتع بالكرامة وعزة النفس .

وشهدت الإحتفالية قيام محافظ الشرقية بتسليم مبالغ مالية لعدد 5 من العرائس الأيتام مقدمة من جمعية الأورمان لمساعدتهن في إتمام زواجهن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن ، بالإضافة إلى توزيع ملابس جديدة على عدد ( 25) من الأطفال الأيتام إبتهاجاً بقدوم عبد الفطر المبارك ، وتكريم عدد 10 من الطلاب المتفوقين و5 من حفظة القران الكريم تشجيعاً لهم علي مواصلة التفوق الدراسي وتحصيل العلم وحفظ ومراجعة القرآن الكريم متمنياً لهم جميعاً حياه سعيدة.

أورمان الشرقية تواصل توزيع مواد غذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم عدد ( 6) من الأمهات المثاليات بمنحهم مبالغ مالية مقدمة من جميعة الاورمان ، مؤكداً اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن ،رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة.

وفي نهاية الإحتفالية قدم مدير جمعية الأورمان درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لرعايته احتفالية الجمعية بيوم اليتيم لعام 2023 ولحرصه الدائم والمستمر على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لكافة الفئات المستحقة من ألايتام والأرامل ومحدودي الدخل.

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