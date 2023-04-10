أورمان الشرقية تواصل توزيع مواد غذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه واصلت المديرية وجمعية الأورمان فى توزيع كراتين رمضان واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

أضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه تم توزيع 350كرتونة مواد غذائية فضلًا عن توزيع عدد (600)كيلو لحوم على الأهالي بقرى ابو عريضه وقرية 16وعزبة راغب ورمسيس ومسلمية وصان البحرية وعزبة الامام مركز صان الحجر ، وقرى كفر الأعصر و طوخ و الطوبجى و الشروه مركز ابوكبير.

وأشاد "الطحاوي" بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.