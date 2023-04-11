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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية: زيارة المريض تدخل الجنة

المريض
المريض

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن زيارة المريض مما أوصى به سيّدنا محمد ﷺ، وبيّن أنه من حقوق الإسلام فهو واجب وليس فضل، وقد  جاء في فضلها ومثوبة من قام بها أحاديث عظيمة: " قال ﷺ إنَّ المسلِمَ إذا عادَ أخاه المسلِمَ، لم يَزَلْ في خُرْفَةِ الجَنَّةِ حتى يرجعَ، قيل يا رسولَ اللهِ ما خُرْفَةُ الجنَّةِ؟، قال جناها، وكذلك قال ﷺ من عاد مريضًا غاص في الرحمة، حتى إذا قعد استقر فيها وأيضا، قال ﷺ من عاد مريضًا نادى مناد من السماء : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا .


وتابع الطلحي، خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: إن رسول الله ﷺ قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني ؟ قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ".


وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.


وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة. 

 

أحمد الطلحي زيارة المريض حقوق الإسلام أحاديث

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