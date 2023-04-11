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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1000 حمدالله ع السلامة 20.. سميحة تفشل فى العثور على الجدة سوسو

صدى البلد

عرض مساء اليوم الحلقة العشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة العشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث بنجاح سميحة في الحصول على رقم الجدة سوسو بمساعدة انشراح، تحاول سميحة الاتصال بالجدة سوسو ولكن التليفون مغلق، تتواجد نيللي في الفرح بشكل غير مبرر للجميع ولكنها تستهدف سامح، تدعي نيللي انها صديقة العروسة وتعلق نيللي معجبه بملابس سامح وتسريحة شعرة.

يعترف الحسيني لجاكي بفشله في مهمة البحث عن سميحة وأولادها، تندمج سميحة و أولادها و بويكا و اكرم و فوقية و يرقصون على خشبة المسرح، تشاهد سميحة العريس و هو يقبل قدم والدته، تخبر سميحة أولادها بضرورة تصرفهم مثل العريس، تخبرها انشراح سميحة ان بينهم مشاكل في المحاكم و لا تصدقين كل ما تريه، يجامل سمير في الفرح و "ينقط" بالدولار، تنفعل سميحة و تطلب من سامح التوجه للمسرح و اخذ أموالهم من سمير، يتحول الفرح لخناقة كبيرة على انغام "الحب ما لينا غيرة" للفنانة يسرا، يهرب علي من الفرح و معه سماح و سميحو و انشراح و لكنهم يبحثون على سامح و أكرم، تصطحب نيللي سامح من الفرح متجه للقاهرة، نجد أكرم معلق في سيارة علي، تطلب سميحة من علي الرجوع للبحث عن سامح و لكنه يرفض، تتصل نيللي بفوقية لتخبرها ان سامح معها، تتحدث سميحة مع سامح و يخبرها بضياع الأموال و كسر هاتفه.

مازال أكرم معلق بسيارة علي وتحاول فوقية إنقاذه، يعود سمير لجاكي ويخبرها انه تعرض لهجوم من أبناء جلال وزوجته، يصل سامح للمنزل ويطلب بحزم من نيللي المغادرة، وتغادر بدلال.

تعود سميحة وسماح ويسألهم سعيد البواب على ملابسهم ويخبره انهم قادمون من حفلة تنكريه، تشعر جاكي بالخوف من كلام سمير بعد تدخل انشراح في الامر، يخبر الحسيني جاكي بعودة سميحة وأولادها للمنزل، يخبر الحسيني سميحة انه موظف شركة الكهرباء ويطلب منها السماح له بالدخول لمعاينه عداد النور حسب خطة سمير، تخبر سميحة الحسيني ان العداد خارج الشقة وتغلق الباب بعد ان أخبرها الحسيني عن تسريحه شعرها الغريبة وتخبره انه السبب كوافير الأسطورة.

تخبر سماح والدتها انها ستذهب للسينما مع الضابط حسام وتطلب منها ان تهندم شعرها، توافق سميحة على خروج سماح مع حسام وتؤكد لها ان التعامل مع شعرها أصبح مستحيل.

يتصل كابتن الفريق ويطلب من سامح المشاركة في ماتش اليوم احتفالا بعودته، يطلب اكرم من فوقية اعداد الطعام، تحاول جاكي التحايل لإثبات براءة سمير.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

1000 حمدالله ع السلامة الفنانة الشابة مايان السيد يسرا إطلالة الفنانة يسرا

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