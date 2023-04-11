مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا

شهدت الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة ؛ حدثا هاما بالكشف عن خاطفة ابن محمد رمضان.

وقام بلال شامة بالاتصال بدلال زوجة جعفر وأخبرها أنه من طالبته بخطف ابن جعفر العمدة وضيعت عمره.



في الوقت الذي ذهب والد دلال إلى بيت جعفر العمدة لكي يأخذها معه ولكنها رفضت.

شهدت الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث الهامة .

وذهب شوقي فتح الله إلي محمد رمضان في السجن وأخبره أنه هو من خطف ابنه ولن يخبره إلا قبل إعدامه .



فيما كشفت الحلقة عن أن الشغالة هي عين عائلة فتح الله في بيت جعفر العمدة.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”