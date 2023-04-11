والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

تألقت الفنانة مديحة البكري في دور أم شوقي فتح الله، في مسلسل جعفر العمدة، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وبدأ البحث عن معلومات عنها، وفيما يلي يرصد موقع قناة صدى البلد 10 معلومات عن مديحة البكري.
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ولدت يوم 4 ابريل عام 1968
قدمت عددًا من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والسينمائية والمسرحية
ركزت نشاطها الفني للدراما التليفزيونية
برغم اشتراك مديحة البكري في عدد من الأفلام السينمائية إلا أنها تصنف نفسها كممثلة دراما تلفزيونية
شاركت في أكثر من 85 مسلسلا
قدمت مسرحيتين للدولة وثلاث كليبات أغاني وخمسة أفلام سينمائية
كانت كومبارس في فيلم قشر البندق عام 1995