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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير.. بيان عاجل من الخارجية الأذربيجانية بشأن الاشتباكات مع أرمينيا

القوات المسلحة الأذربيجانية
القوات المسلحة الأذربيجانية - أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، إن تصرفات أرمينيا تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر. جاء ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين البلدين على النقاط الحدودية، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وأضافت الخارجية الأذربيجانية في بيانها بشأن المناوشات على الحدود، أن الاستفزازات التي تقوم بها أرمينيا ضد أذربيجان بينما تتعدى على قواعد ومبادئ القانون الدولي، لا تنتهك سيادة الدولة وسلامة أراضيها فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين.‏

وأوضحت الخارجية الأذرية، أن استفزازات أرمينيا تحدث وسط دعوات جادة من المجتمع الدولي لإجراء محادثات حول اتفاق السلام تشير إلى عدم اهتمام يريفان بعملية السلام.‏

‏وشدد بيان وزارة الخارجية، على أن القوات المسلحة الأذربيجانية ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إحباط استفزازات أرمينيا.‏

‏وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية فتحت النار على مواقع أذربيجانية في اتجاه لاتشين على الحدود بين البلدين، ما أدى لقتل وجرح بعض الجنود الأذربيجانيين في الحادث.‏

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