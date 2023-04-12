عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. الكشف عن محرض خطف نجل جعفر العمدة وتفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الكشف عن محرض خطف نجل جعفر العمدة وتفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة.

 

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة.. مازال الجمهور يتوقع تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، وبدأ في تصور مشاهد نهاية الأحداث التي يتابعوها.

 

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا

وقام بلال شامة بالاتصال بدلال زوجة جعفر وأخبرها أنه من طالبته بخطف ابن جعفر العمدة وضيعت عمره.

 

محمد رمضان يكشف مفاجأة عن جعفر العمدة في الراديو بيضحك

يحل النجم محمد رمضان، مساء غدا الأربعاء، ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، على «الراديو 9090»، وذلك في تمام الساعة العاشرة.

 

أفلام عيد الفطر.. طرح البوستر الدعائى لـ مغامرات كوكو لبيومي فؤاد وخالد الصاوي

حددت الشركة المنتجة لفيلم مغامرات كوكوعيد الفطر القادم ليكون موعدا نهائيا لعرض الفيلم بعد تأجيله من موسم الصيف الماضي.
 

ناقدة فنية تشيد بـ"تحت الوصاية": سبق كل المسلسلات المنافسة

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل “تحت الوصاية ” بطولة الفنانة منى زكى. 


بعد انتقاده لتربيتها بناته.. رانيا يوسف لطليقها: كنت فين من 13 سنة

فتحت الفنانة رانيا يوسف، النار على طليقها المنتج محمد مختار، وذلك بعد تصريحاته النارية التى صرح بها فى برنامج حبر سرى مع الإعلامية أسما إبراهيم.

جعفر العمدة محمد رمضان خالد الصاوي بيومي فؤاد المسلسلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة ضحية الكلب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

ليلة السقوط الحلقة 20.. طارق لطفي يخدع صبا مبارك.. وكشف خطط داعش

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. دليل براءة محمد رمضان وخروجه من السجن| صورة

الناقدة رشا حسني تتولي برنامج أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

في ذكرى ميلاد عبد الرحمن الأبنودي.. تعرف على الهاجس الذي كان يطارده

أخبار الفن| تارا عماد لغز جديد مُحير في مسلسل "الصندوق".. قصة زواج وانفصال محمود الجندي وعبلة كامل

مسلسلات رمضان الحلقة 19.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفافه من مها نصار.. والعوضي يحاول قتل مهرة.. وعمرو سعد يعود إلى القاهرة في الأجهر

ترشيحاتنا

وداعا لـ الأخضر.. روسيا تستبدل الدولار بـ اليوان الصيني

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالموافقة على السعة الكاملة للإستاد بمواجهة الرجاء

متى صلاة القيام ؟ عدد ركعاتها وكيفية أدائها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توفر مساحة تخزين.. Google تطلق ميزة الأرشفة التلقائية للتطبيقات مع نظام أندرويد

خد الجاكت معاك.. الأرصاد تحذر المصريين من عودة الشتاء غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشتاء رجع.. كيف تحمي نفسك من أضرار الأمطار

أصغر من الريموت.. شاهد أقصر كلبة في العالم

أبرز إطلالات متسابقة ذا فويس كيدز قبل ارتداء الحجاب.. صور

كيف تحمى نفسك من أضرار الفسيخ والرنجة؟ ..طبيب يوضح

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ