نشرة الفن.. الكشف عن محرض خطف نجل جعفر العمدة وتفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الكشف عن محرض خطف نجل جعفر العمدة وتفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة.
مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة
الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة.. مازال الجمهور يتوقع تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، وبدأ في تصور مشاهد نهاية الأحداث التي يتابعوها.
مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا
وقام بلال شامة بالاتصال بدلال زوجة جعفر وأخبرها أنه من طالبته بخطف ابن جعفر العمدة وضيعت عمره.
محمد رمضان يكشف مفاجأة عن جعفر العمدة في الراديو بيضحك
يحل النجم محمد رمضان، مساء غدا الأربعاء، ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، على «الراديو 9090»، وذلك في تمام الساعة العاشرة.
أفلام عيد الفطر.. طرح البوستر الدعائى لـ مغامرات كوكو لبيومي فؤاد وخالد الصاوي
حددت الشركة المنتجة لفيلم مغامرات كوكوعيد الفطر القادم ليكون موعدا نهائيا لعرض الفيلم بعد تأجيله من موسم الصيف الماضي.
ناقدة فنية تشيد بـ"تحت الوصاية": سبق كل المسلسلات المنافسة
أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل “تحت الوصاية ” بطولة الفنانة منى زكى.
بعد انتقاده لتربيتها بناته.. رانيا يوسف لطليقها: كنت فين من 13 سنة
فتحت الفنانة رانيا يوسف، النار على طليقها المنتج محمد مختار، وذلك بعد تصريحاته النارية التى صرح بها فى برنامج حبر سرى مع الإعلامية أسما إبراهيم.