نشرة الفن.. الكشف عن محرض خطف نجل جعفر العمدة وتفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الكشف عن محرض خطف نجل جعفر العمدة وتفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة.. مازال الجمهور يتوقع تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، وبدأ في تصور مشاهد نهاية الأحداث التي يتابعوها.

وقام بلال شامة بالاتصال بدلال زوجة جعفر وأخبرها أنه من طالبته بخطف ابن جعفر العمدة وضيعت عمره.

يحل النجم محمد رمضان، مساء غدا الأربعاء، ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، على «الراديو 9090»، وذلك في تمام الساعة العاشرة.

حددت الشركة المنتجة لفيلم مغامرات كوكوعيد الفطر القادم ليكون موعدا نهائيا لعرض الفيلم بعد تأجيله من موسم الصيف الماضي.



أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل “تحت الوصاية ” بطولة الفنانة منى زكى.

فتحت الفنانة رانيا يوسف، النار على طليقها المنتج محمد مختار، وذلك بعد تصريحاته النارية التى صرح بها فى برنامج حبر سرى مع الإعلامية أسما إبراهيم.