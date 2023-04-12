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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نادين نسيب نجيم تبرز جمال ملامحها على إنستجرام

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة  نادين نسيب نجيم، صورا جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية.
 

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

 

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي تيشرت بنصف كم باللون الأبيض  ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

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وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 

 نادين نسيب نجيم


واختارت نادين نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو بالألوان الناعمة، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الروز الفاتح  كأحمر شفاه  .

 

 نادين نسيب نجيم


ولم تتكلف  نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارت المميزة؛ حيث أختارت الظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.
 

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