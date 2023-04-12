بعد إدانته في جرائم جنائية.. ترامب: لن انسحب من الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 حتي إذا أدين بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة لعام 2016 لنجم الأفلام الكبار ستورمي دانيلز، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.

وقال ترامب مجيبا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعل المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 ينسحب من السباق: 'لا ، لن أترك الانتخابات أبدًا".

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق عدة تحقيقات جنائية، وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهماً جنائية بعد توجيه اتهام إليه في مانهاتن في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية، أجاب ترامب على سؤال كيف سترد في منتصف حملة رئاسية إذا تم تقديم هذه القضية الجنائية للمحاكمة وتم إدانته، قائلا: "لقد توقف الأمر، قانون التقادم انقضى سنوات، ومن الصعب تصديق ذلك، يقولون أنه لا توجد جريمة، ليس هناك، لا يوجد أي شيء، لقد مررت بسبع سنوات من التحقيقات.

كما انتقد ترامب عدة قضايا ضده وضد مصالحه، بما في ذلك قضية الاحتيال الضريبي التي أدينت بها منظمة ترامب العام الماضي، موضحا: "التجمعات الآن أكبر بعد أن أصبح الحماس أكثر من أي وقت مضى، رأيت من أي وقت مضى".

وبالرغم من إدانة ترامب إلا أنه لا يوجد في دستور الولايات المتحدة ينص على أن المرشح المتهم أو المُدان لا يمكنه السعي أو تولي المنصب.

وأشار جيمس سامبلر، أستاذ القانون الدستوري في جامعة هوفسترا، إلى ABC News بعد توجيه الاتهام إلى ترامب، إلى أن العديد من الولايات في أمريكا لديها قوانين تحظر على الأشخاص المدانين بارتكاب جنايات التصويت، ولكن الرئيس المدان بارتكاب جرائم ما زال مسموحًا له التقدم للانتخابات الرئاسية الأمريكية.