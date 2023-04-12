تسبب الشعور بالعطش الشديد.. تجنب تناول هذه المشروبات في السحور

يتجاهل الكثيرون من الأشخاص تناول المياة اللازمة للجسم والتي يفقدها يوميا بسبب التعرق والبول، لذا من الضروري شرب كميات كافية منها خلال ليل رمضان لتجنب الشعور بالإرهاق والعطش.

وحذر موقع “goody feed” من 4 مشروبات يحذر تناولها على السحور، لأنها تجعلك تشعر بالعطش والجفاف أثناء نهار رمضان.

- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات التي تسبب الشعور بالعطش، وذلك لأنها تساعد في فقدان الماء من جسمك بسبب محتواها العالي من السكر.

- القهوة:

القهوة من المشروبات المدرة للبول والتي تزيد من رغبتك في الحاجة إلى التبول بشكل متكرر بعد تناولها، وبالتالي الشعور بالجفاف.

- مشروبات الطاقة:

بسبب احتواء مشروبات الطاقة على كمية وفيرة من الكافيين والسكر، لذا تؤدي استهلاكها إلى الشعور بالعطش الشديد والجفاف أثناء نهار رمضان.

- الشاي:

الشاي يسبب الشعور بالعطش ويجعلك تتبول بشكل متكرر، وذلك لأنه من المشروبات المدرة للبول.