تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

قدّم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مخاطر ترك وجبة السحور.

ما هي أضرار ترك وجبة السحور ؟

1- الجفاف

يتسبب الصيام، وخصوصاً في وقت الصيف، في الجفاف، وخصوصاً إذا لم نتناول كمية كافية من السوائل أثناء ساعات الإفطار، وعدم تناول وجبة السحور يضيع عليك آخر فرصة لتناول الأطعمة الغنية بالماء، والتي تبقي جسمك رطباً أثناء النهار.

2- نقص الطاقة

وجبة السحور تعطيك مخزون الطاقة للقيام بأعمالك في نهار الصيام، وعدم تناول وجبة السحور قد يعرضك للإجهاد في وقت مبكر من النهار، مما قد يعوقك عن أداء مهامك.

3- سوء التغذية

تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم غير كاف لتغطية احتياجات جسمك من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتناول السحور يعطيك فرصة أخرى للحصول على العناصر المهمة قبل صيام اليوم التالي.

4- زيادة الوزن

تناول الطعام يساعد عملية الأيض والحرق في الجسم، وكلما قللت من عدد وجباتك في اليوم كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي سوف يكون الجسم أكثر عرضة لتخزين الدهون، مما يؤدي لزيادة الوزن بالضرورة.

5- الإمساك

قلة الأكل تؤدي إلى اضطراب حركة الأمعاء مما قد يتسبب في حالات الإمساك.

