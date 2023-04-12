عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

صدى البلد

قدّم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مخاطر ترك وجبة السحور.

 

ما هي أضرار ترك وجبة السحور ؟
1- الجفاف
يتسبب الصيام، وخصوصاً في وقت الصيف، في الجفاف، وخصوصاً إذا لم نتناول كمية كافية من السوائل أثناء ساعات الإفطار، وعدم تناول وجبة السحور يضيع عليك آخر فرصة لتناول الأطعمة الغنية بالماء، والتي تبقي جسمك رطباً أثناء النهار.
2- نقص الطاقة
وجبة السحور تعطيك مخزون الطاقة للقيام بأعمالك في نهار الصيام، وعدم تناول وجبة السحور قد يعرضك للإجهاد في وقت مبكر من النهار، مما قد يعوقك عن أداء مهامك.
3- سوء التغذية
تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم غير كاف لتغطية احتياجات جسمك من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتناول السحور يعطيك فرصة أخرى للحصول على العناصر المهمة قبل صيام اليوم التالي.
4- زيادة الوزن
تناول الطعام يساعد عملية الأيض والحرق في الجسم، وكلما قللت من عدد وجباتك في اليوم كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي سوف يكون الجسم أكثر عرضة لتخزين الدهون، مما يؤدي لزيادة الوزن بالضرورة.
5- الإمساك
قلة الأكل تؤدي إلى اضطراب حركة الأمعاء مما قد يتسبب في حالات الإمساك.
 

ترك وجبة السحور مخاطر وجبة السحور سحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

متى ليلة القدر 2023 وعلاماتها؟ إعجاز علمي يحدد موعدها في هذا التوقيت

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور

خبير تغذية يكشف عن حالات لا يصلح لها تناول العرقسوس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض البلدى على السحور؟

بخصر منحوت.. صباح شقيقة جعفر العمدة تثير الجدل بأنوثتها

وداد جعفر العمدة.. جوري بكر تصدم الجمهور بتسريب صور لها قبل الشهرة

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

كيف تفرق بين الطحينة الأصلية والمغشوشة.. وطريقة سهلة لتحضيرها في المنزل

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

ترشيحاتنا

بعد اختفاء أسلحة.. مقتل 4 في حادث إطلاق نار بمحطة عسكرية بالهند

كنت أسوأ شيء حدث لبوتين.. ترامب يتحدث عن زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية

رجل بوجهين وطيور غريبة.. فك لغز جدارية غامضة عمرها 1400 سنة في بيرو|شاهد

انخفاض سعر الدولار عالمياً مع قرب إعلان بيانات التضخم الأمريكية

توصيلة الموت..سائق يفقد سيارته وحياته بشبرا الخيمة.. تفاصيل صادمة

النواب يناقش مشروع قانون الجنسية المصرية ..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

سحر مدفون في حذاء هدية.. صدمة عروس شابة بسبب صديقة العمر

نوع واحد من الخبز هو سر رشاقة المشاهير.. إليك طريقة تحضيره

فتاة تعثر على مبلغ ضخم وفيزا بجوار كوبري طلخا.. تفاصيل

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ